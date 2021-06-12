Встреча Россия - Бельгия начнется в 22:00

Матч группового этапа Евро-2020 Россия - Бельгия начнется, как и планировалось, в 22:00 мск.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», ссылаясь на пресс-службу УЕФА.
Напомним, ранее другая встреча группы В Дания - Финляндия была прервана.
Полузащитнику датчан Кристиану Эриксену стало плохо в конце первого тайма. Выбежавшие на поле медики сделали спортсмену непрямой массаж сердца.
Игрока унесли с поля в окружении футболистов сборной Дании, закрытым от зрителей финским флагом. По последней информации, игрок находится в сознании. Его состояние стабильно.