Агент Эриксена: Кристиан находится в сознании и может говорить

Футбольный агент Мартин Шоотс, представляющий интересы полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, сообщил последнюю информацию о состоянии здоровья игрока.
«Он самостоятельно дышит и общается с родственниками. Находится в сознании», — приводит слова агента BT со ссылкой на NPO Radio1.
Напомним, Эриксену стало плохо в конце первого тайма матча против Финляндии. Выбежавшие на поле медики сделали спортсмену непрямой массаж сердца.
Игрока унесли с поля в окружении футболистов сборной Дании, закрытым от зрителей финским флагом.
Встреча была прервана и возобновится в 21:30 мск.