ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 1-й тайм, 38' Бельгия 2 Россия 0 П1 1.06 Х 14.0 П2 27.0
Товарищеские матчи (сборные) 1-й тайм, 36' Марокко 0 Буркина-Фасо 0 П1 1.75 Х 2.95 П2 6.70
ЧМ-2022 - Северная Америка 23:00 Сент-Китс и Не 0 Сальвадор 0
12 июня 21:20

Агент Эриксена: Кристиан находится в сознании и может говорить

Встреча Дания - Финляндия была прервана.

Футбольный агент Мартин Шоотс, представляющий интересы полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, сообщил последнюю информацию о состоянии здоровья игрока.

«Он самостоятельно дышит и общается с родственниками. Находится в сознании», — приводит слова агента BT со ссылкой на NPO Radio1.

Напомним, Эриксену стало плохо в конце первого тайма матча против Финляндии. Выбежавшие на поле медики сделали спортсмену непрямой массаж сердца.

Игрока унесли с поля в окружении футболистов сборной Дании, закрытым от зрителей финским флагом.

Встреча была прервана и возобновится в 21:30 мск.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборные России и Бельгии прибыли на стадион, стартовые составыПрисадки к бензину плюсы и минусы использованияРимское "браво". Италия громит Турцию в матче открытия Евро-2020Червиченко: Это самый тупой футболист, которого я встречалАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиНаталья Рудова в намокшем купальнике игриво оголила сочное тело
«Маловероятно, что Эриксен вернется в большой футбол». Мнение врача о ЧП в матче Дания — Финляндия
Бывший врач «Локомотива» Никита Карлицкий прокомментировал инцидент с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча Евро-2020 и был госпитализирован.
Только живи, Кристиан! Матч Дания — Финляндия остановили из-за госпитализации потерявшего сознание Эриксена
Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен рухнул на поле незадолго до конца первого тайма - его пришлось экстренно доставить в госпиталь.
Видео всех голов Евро-2020 12.06.2021: Уэльс спасся против Швейцарии, Дания против Финляндии, Бельгия против России
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 12 июня: Уэльс - Швейцария, Дания - Финляндия, Бельгия - Россия.
А счастье Насти было так возможно… Как Павлюченкова проиграла свой первый и, видимо, последний финал «Ролан Гаррос»
В финальном поединке Открытого чемпионата Франции россиянка Анастасия Павлюченкова в упорной борьбе уступила чешке Барборе Крейчиковой 1:6, 6:2, 4:6.
Уэльс не тот, что громил Россию на Евро-2016, но против Швейцарии устоял
Во втором матче чемпионата Европы в группе А Уэльс и Швейцария сыграли в Баку вничью 1:1.
Анзор Кавазашвили: Россия победит Бельгию 1:0, забьет Соболев
Бывший вратарь «Спартака», полуфиналист ЧМ-1966 и Евро-1968 Анзор Кавазашвили объяснил, почему Россия переиграет Бельгию в стартовом матче чемпионата Европы-2020 и даже назвал автора победного мяча.
Дания — Финляндия: прямая трансляция матча группы В на Евро-2020 12.06.2021
12 июня 2021 года в Копенгагене состоится матч 1-го тура в группе В между сборными Дании и Финляндии.
Уэльс — Швейцария: прямая трансляция матча группы А на Евро-2020 12.06.2021
12 июня 2021 года в Баку состоится матч 1-го тура в группе А между сборными Уэльса и Швейцарии.
Видео всех голов Евро-2020 11.06.2021: Италия разгромила турок в Риме
Видеообзор матча Турция - Италия, который состоялся на чемпионате Европы по футболу в первый день турнира.
Манчини начал с эффектного разгрома «под Слуцкого». Как Италия победила Турцию в первом матче Евро-2020
В матче открытия чемпионата Европы сборная Италии не оставила шансов турецкой команде (3:0).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Gazfight: турнир №1. Кудряшов vs Романов

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика