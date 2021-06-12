ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 1-й тайм, 38' Бельгия 2 Россия 0 П1 1.06 Х 14.0 П2 27.0
Товарищеские матчи (сборные) 1-й тайм, 36' Марокко 0 Буркина-Фасо 0 П1 1.75 Х 2.95 П2 6.70
ЧМ-2022 - Северная Америка 23:00 Сент-Китс и Не 0 Сальвадор 0
12 июня 22:07
автор: Александр Шульгин

Сборная России пожелала Эриксену здоровья

В эти минуты команда Станислава Черчесова играет с Бельгией.

Сборная России желает здоровья полузащитнику команды Дании Кристиану Эриксену и ждет встречи с ним на футбольном поле.

«Футболисты узнали о ситуации с Эриксеном, когда после установки заходили в автобус, который отправлялся на стадион. Понятно, информация быстро распространилась. Но когда уже подъехали к арене, поступили новости о том, что датчанин пришел в себя. Желаем Кристиану здоровья и верим, что обязательно увидим его на футбольном поле. Сейчас футболисты сосредоточены исключительно на предстоящей игре» - приводит слова пресс-атташе сборной России Игоря Владимирова «РИА Новости».

Напомним, в матче группы В между Данией и Финляндией полузащитник датчан Эриксен потерял сознание. Футболисту прямо на поле была оказана первая помощь, включая массаж сердца, после чего игрока госпитализировали. Матч был прерван на длительное время, однако в итоге было принято решение встречу доиграть.

Сейчас Эриксен находится в больнице под наблюдением специалистов, его состояние стабильно.

В эти минуты в игре продолжается второй тайм, счет 1:0 в пользу Финляндии. Встреча России и Бельгии уже началась. Идет первый тайм, счет пока не открыт.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сегодня ночью в Глендейле пройдет UFC 263Патрисио Фрейре и Эй Джей Макки встретятся на турнире Bellator 263Евгеньев заменил Мостового в составе сборной России на Евро-2020Червиченко: Это самый тупой футболист, которого я встречалАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиНаталья Рудова в намокшем купальнике игриво оголила сочное тело
«Маловероятно, что Эриксен вернется в большой футбол». Мнение врача о ЧП в матче Дания — Финляндия
Бывший врач «Локомотива» Никита Карлицкий прокомментировал инцидент с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча Евро-2020 и был госпитализирован.
Только живи, Кристиан! Матч Дания — Финляндия остановили из-за госпитализации потерявшего сознание Эриксена
Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен рухнул на поле незадолго до конца первого тайма - его пришлось экстренно доставить в госпиталь.
Видео всех голов Евро-2020 12.06.2021: Уэльс спасся против Швейцарии, Дания против Финляндии, Бельгия против России
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 12 июня: Уэльс - Швейцария, Дания - Финляндия, Бельгия - Россия.
А счастье Насти было так возможно… Как Павлюченкова проиграла свой первый и, видимо, последний финал «Ролан Гаррос»
В финальном поединке Открытого чемпионата Франции россиянка Анастасия Павлюченкова в упорной борьбе уступила чешке Барборе Крейчиковой 1:6, 6:2, 4:6.
Уэльс не тот, что громил Россию на Евро-2016, но против Швейцарии устоял
Во втором матче чемпионата Европы в группе А Уэльс и Швейцария сыграли в Баку вничью 1:1.
Анзор Кавазашвили: Россия победит Бельгию 1:0, забьет Соболев
Бывший вратарь «Спартака», полуфиналист ЧМ-1966 и Евро-1968 Анзор Кавазашвили объяснил, почему Россия переиграет Бельгию в стартовом матче чемпионата Европы-2020 и даже назвал автора победного мяча.
Дания — Финляндия: прямая трансляция матча группы В на Евро-2020 12.06.2021
12 июня 2021 года в Копенгагене состоится матч 1-го тура в группе В между сборными Дании и Финляндии.
Уэльс — Швейцария: прямая трансляция матча группы А на Евро-2020 12.06.2021
12 июня 2021 года в Баку состоится матч 1-го тура в группе А между сборными Уэльса и Швейцарии.
Видео всех голов Евро-2020 11.06.2021: Италия разгромила турок в Риме
Видеообзор матча Турция - Италия, который состоялся на чемпионате Европы по футболу в первый день турнира.
Манчини начал с эффектного разгрома «под Слуцкого». Как Италия победила Турцию в первом матче Евро-2020
В матче открытия чемпионата Европы сборная Италии не оставила шансов турецкой команде (3:0).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Gazfight: турнир №1. Кудряшов vs Романов

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика