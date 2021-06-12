Сборная России пожелала Эриксену здоровья

Сборная России желает здоровья полузащитнику команды Дании Кристиану Эриксену и ждет встречи с ним на футбольном поле.

«Футболисты узнали о ситуации с Эриксеном, когда после установки заходили в автобус, который отправлялся на стадион. Понятно, информация быстро распространилась. Но когда уже подъехали к арене, поступили новости о том, что датчанин пришел в себя. Желаем Кристиану здоровья и верим, что обязательно увидим его на футбольном поле. Сейчас футболисты сосредоточены исключительно на предстоящей игре» - приводит слова пресс-атташе сборной России Игоря Владимирова «РИА Новости».

Напомним, в матче группы В между Данией и Финляндией полузащитник датчан Эриксен потерял сознание. Футболисту прямо на поле была оказана первая помощь, включая массаж сердца, после чего игрока госпитализировали. Матч был прерван на длительное время, однако в итоге было принято решение встречу доиграть.

Сейчас Эриксен находится в больнице под наблюдением специалистов, его состояние стабильно.

В эти минуты в игре продолжается второй тайм, счет 1:0 в пользу Финляндии. Встреча России и Бельгии уже началась. Идет первый тайм, счет пока не открыт.