Финляндия обыграла Данию на Евро-2020

Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 Дания - Финляндия завершился со счетом 0:1.
Автором единственного гола стал Йоэль Похьянпало, отличившийся на 60-й минуте. Датчане могли отыграться на 74-й, но Пьер-Эмиль Хейбьерг не смог реализовать пенальти.
Добавим, что встреча была прервана в конце первого тайма. Полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Выбежавшие на поле медики сделали спортсмену непрямой массаж сердца.
Игрока унесли с поля в окружении футболистов сборной Дании, закрытым от зрителей финским флагом. По последней информации, Эриксен находится в сознании. Его состояние стабильно.
Во втором матче группы В сегодня в Санкт-Петербурге встречаются Россия и Бельгия.