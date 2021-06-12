Финляндия обыграла Данию на Евро-2020

Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 Дания - Финляндия завершился со счетом 0:1.

Автором единственного гола стал Йоэль Похьянпало, отличившийся на 60-й минуте. Датчане могли отыграться на 74-й, но Пьер-Эмиль Хейбьерг не смог реализовать пенальти.

Добавим, что встреча была прервана в конце первого тайма. Полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Выбежавшие на поле медики сделали спортсмену непрямой массаж сердца.

Игрока унесли с поля в окружении футболистов сборной Дании, закрытым от зрителей финским флагом. По последней информации, Эриксен находится в сознании. Его состояние стабильно.

Во втором матче группы В сегодня в Санкт-Петербурге встречаются Россия и Бельгия.