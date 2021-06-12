Россия крупно проиграла Бельгии на чемпионате Европы и опустилась на последнее место в группе

Сборная России проиграла свой стартовый матч на чемпионате Европы по футболу, уступив команде Бельгии со счетом 0:3.

Матч прошел в Санкт-Петербурге.

На 10-й минуте счет открыл Ромело Лукаку, вывалившийся один на один с Антоном Шуниным. На 34-й минуте голкипер российской команды неудачно выбил мяч на ногу Тома Менье, который удвоил преимущество бельгийцев.

В другой встрече группы В сборная Финляндии обыграла команду Дании со счетом 1:0.

Таким образом, после первого тура бельгийцы и финны набрали по три очка и расположились на первых двух позициях. Дания занимает третье место, опережая команду Станислава Черчесова по дополнительным показателям.