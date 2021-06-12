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12 июня 23:52
автор: Александр Шульгин

Россия крупно проиграла Бельгии на чемпионате Европы и опустилась на последнее место в группе

Во второй день турнира прошли матчи с участием команд группы В.

Сборная России проиграла свой стартовый матч на чемпионате Европы по футболу, уступив команде Бельгии со счетом 0:3.

Матч прошел в Санкт-Петербурге.

На 10-й минуте счет открыл Ромело Лукаку, вывалившийся один на один с Антоном Шуниным. На 34-й минуте голкипер российской команды неудачно выбил мяч на ногу Тома Менье, который удвоил преимущество бельгийцев.

В другой встрече группы В сборная Финляндии обыграла команду Дании со счетом 1:0.

Таким образом, после первого тура бельгийцы и финны набрали по три очка и расположились на первых двух позициях. Дания занимает третье место, опережая команду Станислава Черчесова по дополнительным показателям.

Во втором туре 16 июня Россия сыграет с Финляндией, Бельгия сразится с Данией.

Футбол. Чемпионат Европы.

Группа В. Первый тур.

Бельгия – Россия – 3:0 (2:0)

Голы: Лукаку, 10; 88; Менье, 34

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген (Вермален, 77), Тилеманс, Лукаку, Карраско (Прат, 77), Мертенс (Э. Азар, 71), Т. Азар, Дендонкер, Кастань (Менье, 27),

Россия: Шунин, Фернандес, Семёнов, Джикия, Баринов (Дивеев, 46), Жирков (Караваев, 43), Оздоев, Зобнин (Мухин, 63), Головин, Кузяев (Черышев, 29; Миранчук, 63), Дзюба.

12 июня. Санкт-Петербург.

источник: «Советский спорт»
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