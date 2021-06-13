ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧМ-2022 - Северная Америка 2-й тайм, 80' Гаити 0 Канада 1 П1 26.0 Х 7.30 П2 1.11
Бразилия - Серия А 1-й тайм, 40' Палмейрас 1 Коринтианс 0 П1 1.27 Х 5.60 П2 11.0
Бразилия - Серия А 1-й тайм, 40' Сантос 0 Жувентуде 0 П1 1.81 Х 3.10 П2 5.60
ЧМ-2022 - Северная Америка 02:05 Панама 0 Кюрасао 0 П1 1.58 Х 3.90 П2 5.40
Товарищеские матчи (сборные) 02:30 Мексика 0 Гондурас 0 П1 1.47 Х 4.30 П2 7.20
Товарищеские матчи (сборные) 16:00 Танзания 0 Малави 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 16:00 Англия 0 Хорватия 0 П1 1.61 Х 4.00 П2 6.50
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Австрия 0 Северная Макед 0 П1 1.76 Х 3.50 П2 5.80
Италия - Серия А 21:45 Олимпия Милан 0 Виртус Болонья 0
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Америка Минейр 0 П1 1.38 Х 5.20 П2 7.40
Испания - Сегунда 22:00 Райо Вальекано 0 Жирона 0 П1 2.28 Х 3.00 П2 3.50
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Нидерланды 0 Украина 0 П1 1.60 Х 4.00 П2 6.50
Бразилия - Серия А 22:00 Гремио 0 Атлетико Паран 0 П1 1.83 Х 3.40 П2 4.70
Бразилия - Серия А 22:00 Атлетико Миней 0 Сан-Паулу 0 П1 2.17 Х 3.50 П2 3.30
13 июня 01:30
автор: Сергей Иванов

Черчесов: Ни Шунину, ни Семенову ничего не сказал

Главный тренер сборной России прокомментировал игру команды в стартовом матче на Евро против Бельгии (0:3)

После игры наставник россиян Станислав Черчесов подчеркнул, что никакого «разноса» с его стороны в раздевалке не было. – «Разнести» – это неправильное слово в данном случае, но, конечно же, я высказал свое недовольство. В грубой ли форме? Нет, я бы не сказал. В обычной тренерской манере.

По поводу критики, которая после проигрыша досталась вратарю Антону Шунину и центральному защитнику Андрею Семенову, соавтору первого мяча в ворота россиян, Черчесов подчеркнул:

– Ни Шунину, ни Семенову ничего не сказал после игры, потому что есть команда, которая должна выполнять свои задания. Готовность физическая была хорошая. Другое дело, что есть индивидуальные вещи, которые надо на этом уровне качественно выполнять. Любой маленький промах решает все.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборные России и Бельгии прибыли на стадион, стартовые составыСтанислав Черчесов: Задача сборной России - выйти на матч с Бельгией на максимуме"Ростов" арендовал Николая КомличенкоНаталья Рудова в намокшем купальнике игриво оголила сочное телоАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиПрыгающая в бикини 55-летняя актриса удивила
Без шансов. Как Россия стартовала на Евро-2020 с крупного поражения от Бельгии
В стартовом матче Евро-2020 российская сборная в Петербурге уступила Бельгии (0:3).
Эриксен жив — и это главное. Как Дания не отошла от шока и проиграла Финляндии
В стартовом матче группы В на Евро-2020 сборная Дании сенсационно уступила дебютантам турнира финнам (0:1), но главным в этой игре был не результат.
«Маловероятно, что Эриксен вернется в большой футбол». Мнение врача о ЧП в матче Дания — Финляндия
Бывший врач «Локомотива» Никита Карлицкий прокомментировал инцидент с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча Евро-2020 и был госпитализирован.
Только живи, Кристиан! Матч Дания — Финляндия остановили из-за госпитализации потерявшего сознание Эриксена
Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен рухнул на поле незадолго до конца первого тайма - его пришлось экстренно доставить в госпиталь.
Видео всех голов Евро-2020 12.06.2021: Уэльс спасся против Швейцарии, Дания проиграла Финляндии, Бельгия разгромила Россию
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 12 июня: Уэльс - Швейцария, Дания - Финляндия, Бельгия - Россия.
А счастье Насти было так возможно… Как Павлюченкова проиграла свой первый и, видимо, последний финал «Ролан Гаррос»
В финальном поединке Открытого чемпионата Франции россиянка Анастасия Павлюченкова в упорной борьбе уступила чешке Барборе Крейчиковой 1:6, 6:2, 4:6.
Уэльс не тот, что громил Россию на Евро-2016, но против Швейцарии устоял
Во втором матче чемпионата Европы в группе А Уэльс и Швейцария сыграли в Баку вничью 1:1.
Анзор Кавазашвили: Россия победит Бельгию 1:0, забьет Соболев
Бывший вратарь «Спартака», полуфиналист ЧМ-1966 и Евро-1968 Анзор Кавазашвили объяснил, почему Россия переиграет Бельгию в стартовом матче чемпионата Европы-2020 и даже назвал автора победного мяча.
Дания — Финляндия: прямая трансляция матча группы В на Евро-2020 12.06.2021
12 июня 2021 года в Копенгагене состоится матч 1-го тура в группе В между сборными Дании и Финляндии.
Уэльс — Швейцария: прямая трансляция матча группы А на Евро-2020 12.06.2021
12 июня 2021 года в Баку состоится матч 1-го тура в группе А между сборными Уэльса и Швейцарии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Gazfight: турнир №1. Кудряшов vs Романов

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика