Черчесов: Ни Шунину, ни Семенову ничего не сказал

После игры наставник россиян Станислав Черчесов подчеркнул, что никакого «разноса» с его стороны в раздевалке не было. – «Разнести» – это неправильное слово в данном случае, но, конечно же, я высказал свое недовольство. В грубой ли форме? Нет, я бы не сказал. В обычной тренерской манере.

По поводу критики, которая после проигрыша досталась вратарю Антону Шунину и центральному защитнику Андрею Семенову, соавтору первого мяча в ворота россиян, Черчесов подчеркнул:

– Ни Шунину, ни Семенову ничего не сказал после игры, потому что есть команда, которая должна выполнять свои задания. Готовность физическая была хорошая. Другое дело, что есть индивидуальные вещи, которые надо на этом уровне качественно выполнять. Любой маленький промах решает все.