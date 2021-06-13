Жирков тренировался индивидуально перед матчем Евро-2020 с Финляндией, Кудряшов - на поле

Сборная России провела первую тренировку после дебютного матча на чемпионате Европы-2020 с командой Бельгии (0:3).

Как сообщает ТАСС, защитник Федор Кудряшов приступил к тренировкам на поле в Санкт-Петербурге. Юрий Жирков, Игорь Дивеев и Далер Кузяев остались из-за повреждений в гостинице и занимаются по индивидуальной программе.

«Мы ждем результатов - что с ними, каково их состояние после вчерашней игры. У Кудряшова динамика положительная», - отметили в пресс-службе сборной.

Напомним, что 16 июня команда Черчесова в Санкт-Петербурге сыграет со сборной Финляндии.