Источник: Фонсека заключит контракт с «Тоттенхэмом» в течение трех дней

Лондонский «Тоттенхэм» в течение ближайших 72 часов объявит о заключении контракта с португальцем Паулу Фонсекой. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Напомним, что ранее сообщалось, что стороны достигли договоренности о подписании контракта на три года. Португальский специалист будет получать в «Тоттенхэме» четыре миллиона евро.

Добавим, Фонсека покинул «Рому» в конце сезона-2020/2021. На его место в команду пришел другой португальский специалист - Жозе Моуринью, который был уволен из «Тоттенхэма».

Отметим, что под руководством Фонсеки «волки» в 38 матчах набрали 62 очка и заняли седьмое место в серии а.