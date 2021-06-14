Тина Канделаки: Сборная Нидерландов была хозяином положения в матче с Украиной на Евро-2020

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением об итоге матча Сборной Украины против команды Нидерландов (2:3) на групповой стадии Евро-2020.

«Сборная Украины уступила голландцам в первом матче - 2:3, и справедливо будет сказать, что именно сборная Нидерландов была хозяином положения в этом матче. Именно она уверенно владела мячом и резко разгоняла игру. Да так, что скорость принятия решений казалась недоступной для соперников. Да, потом случился красивый камбэк, но тут сказалась холодная весна/лето Александра Зинченко», - написала Канделаки в своем Telegram-канале.

В следующем туре сборная Украины встретится с Македонией. Встреча пройдет 17 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.