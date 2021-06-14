Юрий Никифоров: Игровой уровень и подбор исполнителей Бельгии на голову выше, чем у России

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (0:3) на групповой стадии Евро-2020.

«То, что дома и стены помогают, известно всем. Но не в случаях, когда тебе противостоит соперник, чей игровой уровень и подбор исполнителей на голову выше. Сегодняшняя Бельгия - это сборная сильнейших европейских клубов.

И даже потеря таких ключевых игроков, как Витсель и Де Брейне, не влияет на ее мощь. Рискну предположить, что даже и без Лукаку команда Мартинеса сделала бы свое дело, имея в составе Мертенса, Менье, братьев Азар, Куртуа», - приводит слова Никифорова «СЭ».

Напомним, что в следующем туре Россия сыграет с Финляндией (16 июня). а Бельгия встретится с Данией (17 июня).