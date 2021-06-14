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ЧЕ-2020 - финальный раунд 16:00 Шотландия 0 Чехия 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 3.10
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Польша 0 Словакия 0 П1 1.70 Х 3.60 П2 6.30
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Испания 0 Швеция 0 П1 1.34 Х 5.10 П2 12.0
14 июня 10:50
автор: Степан Шереметьев

Геннадий Орлов: Зобнин не приносит никакой пользы, он не способен делать передачи вперед

В стартовом матче на Евро-2020 сборная России потерпела поражение от Бельгии - 0:3.

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнение об уровне игры полузащитника сборной России Романа Зобнина в матче против Бельгии (0:3) на групповой стадии чемпионата Европы-2020, а также заявил, что хавбек Максим Мухин по своим качествам превосходит игрока «Спартака».

«Мухин острее и быстрее, чем Зобнин. Тот все время в сборной, но пользы от него никакой, особенно в атаке. Куда он делает передачи? Видимо, он не способен их делать. Значит, надо менять. Тренер, это конкуренция», - сказал Орлов в видео на своем YouTube-канале.

Напомним, что в следующем туре Россия сыграет с Финляндией (16 июня). а Бельгия встретится с Данией (17 июня).

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