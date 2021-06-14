Геннадий Орлов: Зобнин не приносит никакой пользы, он не способен делать передачи вперед

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнение об уровне игры полузащитника сборной России Романа Зобнина в матче против Бельгии (0:3) на групповой стадии чемпионата Европы-2020, а также заявил, что хавбек Максим Мухин по своим качествам превосходит игрока «Спартака».

«Мухин острее и быстрее, чем Зобнин. Тот все время в сборной, но пользы от него никакой, особенно в атаке. Куда он делает передачи? Видимо, он не способен их делать. Значит, надо менять. Тренер, это конкуренция», - сказал Орлов в видео на своем YouTube-канале.

Напомним, что в следующем туре Россия сыграет с Финляндией (16 июня). а Бельгия встретится с Данией (17 июня).