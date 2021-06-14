Руй Витория: Очень рад стать частью такого большого проекта, как «Спартак»

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория дал первое интервью после назначения на должность. Португалец заключил соглашение сроком на два года.

«Очень рад оказаться здесь и стать частью такого большого проекта, как «Спартак». Хочется поскорее лично познакомиться с игроками, персоналом и начать работу на поле.

Мы долгое время изучали команду, готовили план сборов. Мы детально изучили всех футболистов, познакомились с российской лигой. Все последнее время я активно общался с Дмитрием Поповым и Владимиром Чепзановичем», - приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, что Витория сменил на посту главного тренера Доменико Тедеско, который в прошедшем сезоне привел «Спартак» ко второму месту в чемпионате России, что дает право команде выступить в квалификации следующего розыгрыша Лиги чемпионов.