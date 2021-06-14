Бригада арбитров из Нидерландов обслужит матч сборной России против Финляндии на Евро-2020

УЕФА объявил имена судей, которые будут работать на матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Финляндии.

Главным рефери встречи назначен Данни Маккели из Нидерландов. Его ассистентами будут Хессел Стегстра и Ян де Врис. Четвертый арбитр - Иштван Ковач из Румынии. За VAR будет отвечать нидерландец Пол ван Букель.

Напомним, что Маккели с Стегстрой и де Врисом работали на матче открытия Евро-2020 между сборными Италии и Турции (3:0).

Игра Финляндия - Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 по московскому времени.