Моуринью - об Эриксене: Счастье, что он остался жив. Я не могу перестать думать о произошедшем

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился своими эмоциями после инцидента, произошедшего с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против Финляндии.

«Счастье, что он остался жив. Я не могу перестать думать о произошедшем. Думаю, мы не должны грустить, нужно воспевать жизнь.

Я молился за Кристиана, много плакал, и миллионы людей по всему миру делали то же самое. Я верю в это, потому что футбол нас объединяет. В той ситуации футбол сблизил людей по неправильным причинам. Но мы все должны радоваться хорошим новостям о Кристиане», - приводит слова специалиста RT, ссылаясь на talkSPORT.

Добавим, что позднее было подтверждено, что Эриксен перенес инфаркт.

Напомним, датский футболист выступал под руководством Моуринью в лондонском «Тоттенхэме».