Лионель Месси: Сборная Аргентины не зависит от меня, мы стараемся выстроить сильную и единую команду

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси высказал мнение о зависимости национальной команды от его выступлений.

«Сборная никогда не зависела от меня. Мы стараемся выстроить сильную и единую команду. Если мы не будем по-настоящему сильной командой, побеждать и достигать наших целей будет очень трудно.

Все, что происходит в составе сборной Аргентины, - всегда особенные моменты для меня, будь то товарищеские матчи, квалификация, Кубок Америки, чемпионат мира… Никогда не думал, что сыграю столько матчей», - приводит слова форварда RT, ссылаясь на Olé.

Добавим, что 33-летний Месси провел за сборную Аргентины 143 встречи, забил 72 гола и отдал 51 результативную передачу.

Напомним, в ночь на 15 июня «альбиселесте» сыграют свой первый матч на Кубке Америки против команды Чили. Встреча состоится в 00:00 по московскому времени.