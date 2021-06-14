Организаторы фан-зоны в Санкт-Петербурге дополнительно закупили 100 тысяч масок

В Футбольной деревне на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге принято решение усилить меры по противодействию распространению COVID-19. Для посетителей расположенной на ее территории фан-зоны дополнительно закупили 100 тысяч масок. Об этом сообщает пресс-служба Фестиваля Евро-2020.

«Напоминаем, что посещение Футбольной деревни без масок запрещено. На входе волонтеры выдают маски тем, у кого их не оказалось. Все сотрудники также обязаны соблюдать масочный режим. В приоритете здоровье гостей Фестиваля Евро-2020.

В связи с участившимися случаями пренебрежения посетителями мерами профилактики распространения коронавирусной инфекции организаторами фестиваля было принято решение усилить контроль над их соблюдением», - говорится в сообщении.

Напомним, что с 17 июня в городе запретили проведение любых массовых мероприятий в помещениях и на улице с числом зрителей свыше трех тысяч человек. При этом все обязаны использовать маски, в том числе участники мероприятий на открытом воздухе.

В Санкт-Петербурге запланировано провести семь матчей европейского первенства - шесть игр на групповом этапе и одну встречу 1/4 финала турнира. Один из матчей уже состоялся - сборная России потерпела поражение от Бельгии - 0:3.