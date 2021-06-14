Агент Дриусси отреагировал на информацию об обмене агентинца на одного из игроков «Ривер Плейта»

Футбольный агент, Эрнан Берман, представляющий интересы нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, опроверг информацию о том, что клуб из Санкт-Петербурга хотел бы включить его клиента в сделку по приобретению на одного из игроков «Ривер Плейт» - Гонсало Монтиэля или Хулиана Альвареса.

«Это вранье. Таких разговоров не было», - приводит слова Бермана Sport24.

Напомним, что Дриусси выступает за сине-бело-голубых с 2017 года. В минувшем сезоне 25-летний форвард принял участие в 22 матчах за «Зенит», забил два гола и отдал четыре результативные передачи.