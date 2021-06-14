Николаев - о назначении Карасева на матч Евро-2020: Он представит весь наш судейский корпус

Бывший российский арбитр Алексей Николаев прокомментировал назначение Сергея Карасева главным арбитром на матч группового этапа чемпионата Европы-2020 между Италией и Швейцарией.

«Это большая честь, досталась статусная игра. Сергей представляет и нашу страну, и наш судейский корпус. Хочу поздравить его с прошедшим днем рождения и пожелать провести этот матч так, как он умеет это делать. Все игры за рубежом ему обычно хорошо удаются. Будем за него переживать», - приводит слова Николаева «СЭ».

Напомним, что матч Италия - Швейцария состоится 16 июня в Риме, начало игры - в 22.00 по московскому времени. Ассистентами Карасева будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин (оба - Россия). Резервным судьей назначен Майкл Оливер из Англии.