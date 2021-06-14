Агент Тельо опроверг информацию о переговорах игрока с «Зенитом»

Футбольный агент Хосеп Оробитг, представляющий интересы футболиста «Бетиса» Кристиана Тельо, опроверг информацию о том, что представители «Зенита» выходили с ним на контакт, чтобы обсудить возможность трансфера хавбека.

«Эта информация не соответствует действительности. Никаких контактов с „Зенитом“ у меня не было», - приводит слова Оробитга Sport24.

Добавим, что в сезоне-2020/21 29-летний Тельо провел 33 матча за «Бетис», забил пять голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с «Бетисом» рассчитан до 30 июня 2022 года.