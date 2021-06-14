Дюмфрис - о победном голе в ворота Украины: Я забил красивый мяч, но это была не лучшая моя игра

Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис прокомментировал победу над национальной командой Украины (3:2) в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу, а также оценил свой гол в ворота жовто-блакитных.

«Я забил красивый гол, но не думаю, что это была моя лучшая игра. Можно сказать, что это был самый красивый гол в моей карьере. Удачный удар стал для меня большим облегчением. Я был расстроен, потому что хотел забить в первом тайме, и для меня стало большим облегчением, что я получил этот шанс и четко его реализовал», - приводит слова Дюмфриса RT, ссылаясь на пресс-службу УЕФА.

Отметим, что защитник был признан лучшим игроком матча. Для 25-летнего футболиста этот гол стал первым за карьеру в составе национальной сборной.