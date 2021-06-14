Генич назвал фаворита в матче Испания - Швеция на Евро-2020

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Испании и Швеции на групповом этапе чемпионата Европы-2020.

«Швеция - это очень организованная и сбалансированная команда. В этой команде играют хорошо знакомые нам представители РПЛ.

Но, конечно, испанцы фавориты этого матча, но это первый тур, плюс в составах обеих команд есть заболевшие коронавирусом. Пока я даже не знаю, в каких составах выйдут команды. Много разговоров о том, что у испанцев будут подключаться игроки из сборной U21, а может, будет все нормально и только Бускетса и Льоренте отстранят», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Напомним, что матч Испания - Швеция состоится сегодня, 14 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.