Жирков пропускает тренировку сборной России, Кудряшов и Кузяев занимаются в общей группе

Сборная России проводит очередную тренировку в рамках подготовки к матчу группового этапа чемпионата Европы-2020 с Финляндией.

Как сообщает RT, защитник Юрий Жирков проводит индивидуальные реабилитационные мероприятия. Получивший повреждение в матче Евро-2020 с Бельгией Далер Кузяев и травмировавшийся еще перед стартом турнира Федор Кудряшов тренируются в общей группе.

Напомним, что матч Финляндия - Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. Начало игры - в 16:00 по московскому времени.