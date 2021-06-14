Франческо Тотти: Миранчук и Кокорин уже заметны в чемпионате Италии

Экс-полузащитник сборной Италии и «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением об Алексее Миранчуке и Александре Кокорине, выступающих за «Аталанту» и «Фиорентину» соответственно.

«Когда Миранчук и Кокорин станут заметны в серии а? Они уже заметны. О них говорят. Рано или поздно они будут играть. Играть постоянно», - приводит слова Тотти «РБ-Спорт».

Добавим, что в минувшем сезоне Миранчук провел за бергамасков 31 матч, забил семь мячей и отдал две голевые передачи. Кокорин вышел на поле за «фиалок» четыре раза, но результативными действиями не отметился.