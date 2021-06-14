Юрий Лоза: Россия по сравнению с Украиной выглядит трусливо, боимся перейти на чужую половину поля

Российский и советский певец Юрий Лоза сравнил игру сборных России и Украины на чемпионате Европы-2020.

Напомним, что жовто-блакитные уступили Нидерландам (2:3), а подопечные Станислава Черчесова с разгромным счетом проиграли Бельгии - 0:3.

«Все зависит от настроя. Когда голландцы встали - они получили два гола. Когда встали бельгийцы - они забили третий. В обоих матчах класс команд был разный. Самый важный фактор для результата - настрой команды.

Мы боимся банально перейти на чужую половину поля. По сравнению с теми же украинцами выглядим трусливо. Команда, которая выходит проигрывать - проиграет», - приводит слова Лозы «СЭ».

В следующем туре группового этапа Евро-2020 Россия сыграет с Финляндией (16 июня), а Украина встретится с Северной Македонией (17 июня).