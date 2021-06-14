Евгений Ловчев: Финны - это команда, которая в головах российских футболистов не является великой

- Посмотрите, что было перед игрой с Бельгией. Они сильнее, хотя бы какую-нибудь ничейку вымучить. Единственное, что могло выручить, - это характер. Но в этой игре его не было. Футболистам вбили в голову, что это великая команда и играть надо так, как бы чего тут не вышло. Не развалиться. Финны - это команда, которая в головах футболистов не является великой. Думаю, что там будет получше, - цитирует Ловчева RT.

Напомним, что в первом матче на Евро сборная России в Санкт-Петербурге крупно уступила команде Бельгии (0:3), а финская команда в Копенгагене одержала победу над Данией (1:0).

Добавим, встреча сборных России и Финляндии пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге.