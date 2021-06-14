ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 16:00 Шотландия 0 Чехия 0 П1 2.85 Х 3.00 П2 2.90
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Польша 0 Словакия 0 П1 1.87 Х 3.30 П2 5.30
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Испания 0 Швеция 0 П1 1.37 Х 5.00 П2 10.5
14 июня 15:29

Евгений Ловчев: Финны - это команда, которая в головах российских футболистов не является великой

Футбольный эксперт поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Финляндии.

- Посмотрите, что было перед игрой с Бельгией. Они сильнее, хотя бы какую-нибудь ничейку вымучить. Единственное, что могло выручить, - это характер. Но в этой игре его не было. Футболистам вбили в голову, что это великая команда и играть надо так, как бы чего тут не вышло. Не развалиться. Финны - это команда, которая в головах футболистов не является великой. Думаю, что там будет получше, - цитирует Ловчева RT.

Напомним, что в первом матче на Евро сборная России в Санкт-Петербурге крупно уступила команде Бельгии (0:3), а финская команда в Копенгагене одержала победу над Данией (1:0).

Добавим, встреча сборных России и Финляндии пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге.

источник: «RT на русском»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Стерлинг: "Я всегда говорил, что если сыграю на «Уэмбли» на крупном турнире, то должен забить гол"Дина Аверина стала обладательницей второго золота на чемпионате Европы по художественной гимнастикеЛука Модрич поделился ожиданиями от сегодняшнего поединка на Евро-2020 с командой АнглииРинат Дасаев высказался об игре вратаря ШунинаСёмин не смолчал после поражения России от БельгииМгновенная реакция Жириновского на поражение сборной РФ на Евро
«Кривой перевод или он до сих пор от пивка не отошел?» Пост Зеленского после матча Украины на Евро-2020 привел соцсети в замешательство
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на результат матча 1-го тура в группе С Нидерланды - Украина (3:2) эмоциональным заявлением в Инстаграме, которое поняли далеко не все.
Испания — Швеция: прямая трансляция матча группы Е на Евро-2020 14.06.2021
14 июня 2021 года в Амстердаме состоится матч 1-го тура в группе Е между сборными Испании и Швеции.
Польша — Словакия: прямая трансляция матча группы Е на Евро-2020 14.06.2021
14 июня 2021 года в Санкт-Петербурге состоится матч 1-го тура в группе Е между сборными Польши и Словакии.
Шотландия — Чехия: прямая трансляция матча группы D на Евро-2020 14.06.2021
14 июня 2021 года в Глазго состоится матч 1-го тура в группе D между сборными Шотландии и Чехии.
Видео всех голов Евро-2020 14.06.2021: Шотландия против Чехии, Польша против Словакии, Испания против Швеции
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 14 июня: Шотландия - Чехия, Польша - Словакия, Испания - Швеция.
Видео всех голов Евро-2020 13.06.2021: Англия дожала Хорватию, Австрия победила Македонию, Нидерланды выиграли перестрелку у Украины
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 13 июня: Англия - Хорватия, Австрия - Северная Македония, Нидерланды - Украина.
Суперкамбэк и внезапная смерть. Как Украина проиграла Нидерландам в самом зрелищном матче Евро-2020
Голландцы вырвали победу у команды Андрея Шевченко в самой концовке — 3:2.
Пандев забил в 37, но этого не хватило даже для ничьей. Как Австрия сломила гордых македонцев
В стартовом матче в группе С на Евро-2020 австрийская сборная в Бухаресте лишь в концовке доказала свое превосходство над командой Северной Македонии (3:1).
Нидерланды — Украина: прямая трансляция матча группы С на Евро-2020 13.06.2021
13 июня 2021 года в Амстердаме состоится матч 1-го тура в группе С между сборными Нидерландов и Украины.
Саутгейт поквитался с Даличем. Как Англия взяла реванш у Хорватии за полуфинал ЧМ-2018 в Лужниках
В первом матче группы D на Евро-2020 сборная Англии победила в Лондоне хорватов (1:0).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Gazfight: турнир №1. Кудряшов vs Романов

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика