Марио Фернандес: Удивлен, что Финляндия выиграла, Дания считалась фаворитом

- Все соперники сильные. Но удивлен, что Финляндия выиграла, ведь Дания считалась фаворитом. Но нам всегда будет сложно играть, неважно с кем. Надо уважать соперника и подготовиться как можно лучше, - приводит слова Фернандес RT.

Напомним, в первом матче на Евро сборная России в Санкт-Петербурге крупно уступила команде Бельгии (0:3), а финская команда в Копенгагене одержала победу над Данией (1:0).

Добавим, что во втором матче турнира сборная России сыграет с командой Финляндии. Встреча пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге.