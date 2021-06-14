Александр Тарханов: Яя Туре может помочь «Ахмату»

- Это был суперфутболист, но не могу его оценивать как тренера. Единственное, он хорошо знает русский язык, знает европейский футбол - возможно, в том числе и поэтому его позвали. Думаю, он может помочь, - передает слова Тарханова «Газета.Ru».

Ранее в понедельник стало известно, что Яя Туре пополнил тренерский штаб грозненского «Ахмата». Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2021/22.

Напомним, что Туре за свою карьеру выступал за «Беверен», донецкий «Металлург», «Монако», «Олимпиакос», «Барселону» и «Манчестер Сити».