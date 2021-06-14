Роман Евгеньев: Сборная России работает над тем, чтобы расставляться правильнее в обороне

Защитник сборной России Роман Евгеньев рассказал о том, на что национальная команда делает акцент на тренировках перед матчем с Финляндией на Евро-2020.

«Работаем над тем, чтобы расставляться правильнее в обороне, когда уже мы «падаем» низким блоком. И на выходе из обороны», - приводит слова футболиста ТАСС.

Напомним, что изначально 22-летний защитник не попал в окончательную заявку сборной России. Евгеньев заменил в составе полузащитника Андрея Мостового, у которого был выявлен положительный результат ПЦР-тестирования на коронавирус.

Добавим, что матч второго тура группового этапа чемпионата Европы Россия - Финляндия пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 16:00 (мск).