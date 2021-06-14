Александр Мирзоян: Россияне перегорели в матче с Бельгией, может их отвлек случай с датским игроком

Глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян назвал возможную причину поражения сборной России в матче чемпионата Европы-2020 с Бельгией (0:3).

«Такое ощущение, что не было, особенно после пропущенного гола, командной игры. Мы были готовы забить, а вот пропустить оказались не готовы. И мне показалось, что была внутренняя пустота. То ли ребята немножко перегорели, то ли что-то их отвлекло. Возможно, этот случай с игроком сборной Дании. В обороне мы сразу глубоко опускались, давали бельгийцам простор. Хотели создать численное преимущество и за счет этого перекрыть свободные зоны, но из-за того, что глубоко сели, этого не получилось, и у них было больше простора», — цитирует «Газета.Ru» чемпиона СССР.

Напомним, что команда Станислава Черчесова уступила Бельгии со счетом 0:3 и опустилась на последнее место в группе B.

Добавим, что 16 июня сборная России проведет матч второго тура с командой Финляндии. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 (мск).