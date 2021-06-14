ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 2-й тайм, 56' Шотландия 0 Чехия 2 П1 27.0 Х 12.0 П2 1.07
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Польша 0 Словакия 0 П1 1.95 Х 3.20 П2 5.00
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Испания 0 Швеция 0 П1 1.37 Х 5.00 П2 10.5
14 июня 16:29
автор: Александр Поволоцкий

Александр Мирзоян: Россияне перегорели в матче с Бельгией, может их отвлек случай с датским игроком

Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча между сборными Дании и Финляндии.

Глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян назвал возможную причину поражения сборной России в матче чемпионата Европы-2020 с Бельгией (0:3).

«Такое ощущение, что не было, особенно после пропущенного гола, командной игры. Мы были готовы забить, а вот пропустить оказались не готовы. И мне показалось, что была внутренняя пустота. То ли ребята немножко перегорели, то ли что-то их отвлекло. Возможно, этот случай с игроком сборной Дании. В обороне мы сразу глубоко опускались, давали бельгийцам простор. Хотели создать численное преимущество и за счет этого перекрыть свободные зоны, но из-за того, что глубоко сели, этого не получилось, и у них было больше простора», — цитирует «Газета.Ru» чемпиона СССР.

Напомним, что команда Станислава Черчесова уступила Бельгии со счетом 0:3 и опустилась на последнее место в группе B.

Добавим, что 16 июня сборная России проведет матч второго тура с командой Финляндии. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 (мск).

источник: «Газета.Ru»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Куинси Промес не попал в заявку сборной Нидерландов на матч ЕВРО-2020 против УкраиныБарбора Крейчикова стала победительницей парного разряда на Roland GarrosСлухи: Xiaomi готовит к выпуску новый флагман Mi 12 Ultra с процессором Snapdragon 895Сёмин не смолчал после поражения России от БельгииМгновенная реакция Жириновского на поражение сборной РФ на ЕвроРинат Дасаев высказался об игре вратаря Шунина
«Критика Заремы? Я привык к подобным вещам». «Спартак» презентовал Руя Виторию
На своей арене в Тушине «Спартак» в понедельник 14 июня 2021 года представлял нового главного тренера.
«Кривой перевод или он до сих пор от пивка не отошел?» Пост Зеленского после матча Украины на Евро-2020 привел соцсети в замешательство
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на результат матча 1-го тура в группе С Нидерланды - Украина (3:2) эмоциональным заявлением в Инстаграме, которое поняли далеко не все.
Испания — Швеция: прямая трансляция матча группы Е на Евро-2020 14.06.2021
14 июня 2021 года в Амстердаме состоится матч 1-го тура в группе Е между сборными Испании и Швеции.
Польша — Словакия: прямая трансляция матча группы Е на Евро-2020 14.06.2021
14 июня 2021 года в Санкт-Петербурге состоится матч 1-го тура в группе Е между сборными Польши и Словакии.
Шотландия — Чехия: прямая трансляция матча группы D на Евро-2020 14.06.2021
14 июня 2021 года в Глазго состоится матч 1-го тура в группе D между сборными Шотландии и Чехии.
Видео всех голов Евро-2020 14.06.2021: Шотландия против Чехии, Польша против Словакии, Испания против Швеции
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 14 июня: Шотландия - Чехия, Польша - Словакия, Испания - Швеция.
Видео всех голов Евро-2020 13.06.2021: Англия дожала Хорватию, Австрия победила Македонию, Нидерланды выиграли перестрелку у Украины
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 13 июня: Англия - Хорватия, Австрия - Северная Македония, Нидерланды - Украина.
Суперкамбэк и внезапная смерть. Как Украина проиграла Нидерландам в самом зрелищном матче Евро-2020
Голландцы вырвали победу у команды Андрея Шевченко в самой концовке — 3:2.
Пандев забил в 37, но этого не хватило даже для ничьей. Как Австрия сломила гордых македонцев
В стартовом матче в группе С на Евро-2020 австрийская сборная в Бухаресте лишь в концовке доказала свое превосходство над командой Северной Македонии (3:1).
Нидерланды — Украина: прямая трансляция матча группы С на Евро-2020 13.06.2021
13 июня 2021 года в Амстердаме состоится матч 1-го тура в группе С между сборными Нидерландов и Украины.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Gazfight: турнир №1. Кудряшов vs Романов

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика