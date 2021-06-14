Гендиректор «Спартака»: Команда будет бороться за самые высокие места в год столетия клуба

Новый генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о целях команды на ближайшие два сезона.
«Задача состоит в том, чтобы создать конкурентоспособную команду, чтобы чаще бороться за высокие места. Мы не акцентируемся на сезоне-2021/22, говорим о том, что с 18 апреля 2022 года у нас начинается год столетия, который заканчивается 17 апреля 2023 года. Думаю, мы сможем за это время выполнить те задачи, которые перед собой ставим», - приводит ТАСС слова функционера.
Напомним, что сегодня красно-белые официально представили нового главного тренера команды - португальского специалиста Руя Виторию.
источник: ТАСС