Витория: Хочу увидеть в чемпионате России справедливое судейство

Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от работы судей в России.

«С самого начала карьеры тренера я выступал за интересы футбола. Определенная роль справедливости есть в футболе, но мы хотим создать команду, с которой все будут считаться, которую будут судить интересно. Если увижу явную несправедливость от судьи, так и скажу, потому что я человек прямой, сразу все скажу. Но в России хочу увидеть справедливое судейство», - цитирует ТАСС специалиста.

Напомним, что Витория сменил на посту главного тренера клуба немца Доменико Тедеско, который привел «Спартак» ко второму месту в чемпионате России в минувшем сезоне.

Красно-белые выступят в квалификации следующего розыгрыша Лиги чемпионов.