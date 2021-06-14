Раймо Сумманен: Русские находятся под сильным давлением после поражения в первом матче на Евро

Экс-тренер хоккейного клуба «Авангард» финн Раймо Сумманен поделился ожидания от предстоящего матча чемпионата Европы между его соотечественниками и сборной России.

«Я работал с российскими игроками в Омске, русские умеют выкладываться по максимуму. А на различных чемпионатах они выступают за свою Родину, там они выходят и играют по принципу «сделай или умри». Также русские находятся под сильным давлением, они уступили в первом матче, а нашу сборную примут на домашнем поле. Но повторюсь, если команда играет за Родину, она максимально сплочена, хорошо защищается, такую сборную очень тяжело победить», - приводит «Спорт-Экспресс» слова тренера.

Напомним, что сборная Финляндии выиграла первый матч в истории чемпионатов Европы. В стартовой встрече на ЧЕ-2020 подопечные Маркку Канервы обыграли команду Дании (1:0).

Добавим, что 16 июня сборная России проведет матч второго тура с командой Финляндии. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 (мск).