ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Польша 0 Словакия 0 П1 1.74 Х 3.60 П2 5.80
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Испания 0 Швеция 0 П1 1.35 Х 5.20 П2 11.0
14 июня 17:33
автор: Александр Поволоцкий

Польские фанаты гуляют по Санкт-Петербургу в сопровождении сотрудников ОМОНа

К местным полицейским подключились их польские коллеги.

В Санкт-Петербург приехали около двух-трех тысяч польских болельщиков для поддержки своей национальной команды в матче Евро-2020 против сборной Словакии.

Как сообщает «МК-Спорт», фанаты гуляют на улице Рубинштейна в окружении местной и польской полиции. Из Варшавы приехали шесть стражей порядка. Отмечается, что на данный момент инцидентов, драк и задержаний не зафиксировано.

Напомним, что матч группы Е между Польшей и Словакией пройдет 14 июня. Начало матча в 19:00 по московскому времени.

источник: МК-Спорт
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Матч Россия - Финляндия отсудит полицейский из НидерландовВ Бразилии стартовал Кубок АмерикиНовак Джокович стал 19-кратным победителем турниров "Большого Шлема"Мгновенная реакция Жириновского на поражение сборной РФ на ЕвроСемин не смолчал после громкого поражения сборной РФ от БельгииСёмин не смолчал после поражения России от Бельгии
Видео всех голов Евро-2020 14.06.2021: Чехия забила Шотландии с центра поля, Польша против Словакии, Испания против Швеции
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 14 июня: Шотландия - Чехия, Польша - Словакия, Испания - Швеция.
Просто Шик! Как Чехия победила Шотландию благодаря голу с 49 метров
В матче первого тура в группе D чемпионата Европы сборная Чехии обыграла Шотландию (2:0), а форвард Патрик Шик оформил эффектный дубль.
«Критика Заремы? Я привык к подобным вещам». «Спартак» презентовал Руя Виторию
На своей арене в Тушине «Спартак» в понедельник 14 июня 2021 года представлял нового главного тренера.
«Кривой перевод или он до сих пор от пивка не отошел?» Пост Зеленского после матча Украины на Евро-2020 привел соцсети в замешательство
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на результат матча 1-го тура в группе С Нидерланды - Украина (3:2) эмоциональным заявлением в Инстаграме, которое поняли далеко не все.
Испания — Швеция: прямая трансляция матча группы Е на Евро-2020 14.06.2021
14 июня 2021 года в Амстердаме состоится матч 1-го тура в группе Е между сборными Испании и Швеции.
Польша — Словакия: прямая трансляция матча группы Е на Евро-2020 14.06.2021
14 июня 2021 года в Санкт-Петербурге состоится матч 1-го тура в группе Е между сборными Польши и Словакии.
Шотландия — Чехия: прямая трансляция матча группы D на Евро-2020 14.06.2021
14 июня 2021 года в Глазго состоится матч 1-го тура в группе D между сборными Шотландии и Чехии.
Видео всех голов Евро-2020 13.06.2021: Англия дожала Хорватию, Австрия победила Македонию, Нидерланды выиграли перестрелку у Украины
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 13 июня: Англия - Хорватия, Австрия - Северная Македония, Нидерланды - Украина.
Суперкамбэк и внезапная смерть. Как Украина проиграла Нидерландам в самом зрелищном матче Евро-2020
Голландцы вырвали победу у команды Андрея Шевченко в самой концовке — 3:2.
Пандев забил в 37, но этого не хватило даже для ничьей. Как Австрия сломила гордых македонцев
В стартовом матче в группе С на Евро-2020 австрийская сборная в Бухаресте лишь в концовке доказала свое превосходство над командой Северной Македонии (3:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Gazfight: турнир №1. Кудряшов vs Романов

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика