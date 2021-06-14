Польские фанаты гуляют по Санкт-Петербургу в сопровождении сотрудников ОМОНа

В Санкт-Петербург приехали около двух-трех тысяч польских болельщиков для поддержки своей национальной команды в матче Евро-2020 против сборной Словакии.

Как сообщает «МК-Спорт», фанаты гуляют на улице Рубинштейна в окружении местной и польской полиции. Из Варшавы приехали шесть стражей порядка. Отмечается, что на данный момент инцидентов, драк и задержаний не зафиксировано.

Напомним, что матч группы Е между Польшей и Словакией пройдет 14 июня. Начало матча в 19:00 по московскому времени.