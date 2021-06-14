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Чехия обыграла Шотландию на чемпионате Европы и вышла на первое место в группе
14 июня 17:52
автор: Александр Поволоцкий

Чехия обыграла Шотландию на чемпионате Европы и вышла на первое место в группе

Матч прошел на стадионе «Хэмпден Парк» в шотландском Глазго.

Сборная Чехии переиграла команду Шотландии со счетом 2:0 в матче первого тура группы D чемпионата Европы.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Петер Шик (42-я и 52-я минуты).

Отметим, что полузащитник сборной Чехии и московского «Спартака» Алекс Крал был заменен на 67-й минуте. Вместо не на поле вышел Томаш Голеш.

Таким образом, Чехия набрала три очка и возглавила таблицу группы. Шотландия занимает последнее четвертое место.

Во втором туре чехи сыграют с командой Хорватии. Шотландцы в тот же день встретятся со сборной Англии. Оба матча пройдут 18 июня.

Чемпионат Европы

Группа D

1-й тур

Шотландия - Чехия - 0:2 (0:0)

Голы: Шик, 42; 52.

Шотландия: Маршалл, О'Доннелл (Нисбет, 79), Робертсон, Мактоминай, Хенли, Макгинн, Дайкс (Форрест, 79), Кристи (Адамс, 46), Л. Купер, Армстронг (Макгрегор, 67), Д. Хендри (Фрейзер, 67).

Чехия: Вацлик, Челустка, Цоуфал, Калас, Дарида (Кремнчик, 87), Шик (Шевчик, 87), Масопуст (Гложек, 72), Крал (Голеш, 67), Янкто (Выдра, 72), Соучек, Боржил.

источник: «Советский спорт»
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