Чехия обыграла Шотландию на чемпионате Европы и вышла на первое место в группе

Сборная Чехии переиграла команду Шотландии со счетом 2:0 в матче первого тура группы D чемпионата Европы.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Петер Шик (42-я и 52-я минуты).

Отметим, что полузащитник сборной Чехии и московского «Спартака» Алекс Крал был заменен на 67-й минуте. Вместо не на поле вышел Томаш Голеш.

Таким образом, Чехия набрала три очка и возглавила таблицу группы. Шотландия занимает последнее четвертое место.

Во втором туре чехи сыграют с командой Хорватии. Шотландцы в тот же день встретятся со сборной Англии. Оба матча пройдут 18 июня.