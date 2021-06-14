Дмитрий Сычев: Не Бельгия обыграла сборную России, а сами себя

Бывший форвард «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычев поделился мнением о причинах поражения национальной команды от Бельгии (0:3) в матче первого тура чемпионата Европы-2020.

«Ожидания от матча, конечно, были другие. План разрушился ровно тогда, когда пропустили первый гол. До него мы выглядели достаточно неплохо. Плюс у Бельгии отсутствовали ведущие игроки, был уверен, что у нас есть шансы хорошо сыграть. Но в любом случае голову посыпать пеплом рано. Объективно говоря, мы проиграли самим себе. Не Бельгия нас обыграла, а сами себя. Думаю, что свою истинную силу ребята покажут в матче с финнами, поскольку от этой игры зависит практически все», — приводит слова экс-игрока сборной России «RT на русском».

Напомним, что 16 июня сборная России сыграет с командой Финляндии. Встреча второго тура состоится в Санкт-Петербурге.