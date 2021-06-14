Андрей Червиченко: «Спартак» много набрякал про чемпионство в столетие, это раззадорило соперников

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова руководства красно-белых о задачах клуба на ближайшие сезоны.

«Слишком много набрякали в том сезоне про столетие, про необходимость выиграть чемпионство. Думаю, что это только раззадорило соперников. Теперь, помимо общего желания обыграть «Спартак», у всех добавляется стимул испортить команде столетие. Как минимум пять команд будут оказывать сопротивление. Чтобы не объясняться, почему мы не выполнили пятилетку, как было при коммунизме, решили подстелить себе соломку от неудачного падения», — приводит «Спорт-Экспресс» слова функционера.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что команда нацелена на победу в чемпионате России в год столетия клуба.