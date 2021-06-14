УЕФА признал Шика лучшим игроком матча Шотландия - Чехия

Лучшим игроком матча чемпионата Европы между сборными Шотландии и Чехии (2:0) признан чешский нападающий Патрик Шик.

«Забил два красивых мяча, второй из которых был просто волшебным. Имел уйму опасных моментов, задавал тон в атаке, вел за собой и проделал большой объем беговой работы. Продемонстрировал мощную игру в целом», - прокомментировал свой выбор технический наблюдатель УЕФА Пэки Боннер на сайте турнира.

Напомним, что Шик оформил дубль в этой игре. Второй гол он забил ударом с центра поля.