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УЕФА признал Шика лучшим игроком матча Шотландия - Чехия
14 июня 19:01
автор: Александр Поволоцкий

УЕФА признал Шика лучшим игроком матча Шотландия - Чехия

Форвард стал первым в истории своей национальной команды, кому удалось сделать дубль на чемпионате Европы.

Лучшим игроком матча чемпионата Европы между сборными Шотландии и Чехии (2:0) признан чешский нападающий Патрик Шик.

«Забил два красивых мяча, второй из которых был просто волшебным. Имел уйму опасных моментов, задавал тон в атаке, вел за собой и проделал большой объем беговой работы. Продемонстрировал мощную игру в целом», - прокомментировал свой выбор технический наблюдатель УЕФА Пэки Боннер на сайте турнира.

Напомним, что Шик оформил дубль в этой игре. Второй гол он забил ударом с центра поля.

источник: UEFA (УЕФА)
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