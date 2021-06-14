Игорь Гамула сравнил игру сборных России и Украины в первых матчах на чемпионате Европы

Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула сравнил игру сборных России и Украины в их дебютных матчах на Евро-2020.

Напомним, что команда Станислава Черчесова уступила Бельгии (0:3), а подопечные Андрея Шевченко проиграли Нидерландам (2:3).

«Команда Бельгии достойна уважения, вопросов к нашей команде пока нет, мы их зададим после второй игры, если они появятся. Думаю, что нашил сами понимают это все и постараются не ударить в грязь лицом, а решить задачу, которая перед ней стоит.

Украинские футболисты очень уверены в себе, они не остались в долгу у голландцев, которые показали хороший футбол. В ее рядах игроки, почувствовавшие в Европе большого пороха, которые никого не боятся, – и Малиновский, и Ярмоленко, и Зинченко. Это ведущие футболисты не только в сборной, но и в своих клубах», - цитирует тренера «МК-Спорт».

В матчах второго тура сборная России сыграет с Финляндией (16 июня). Украина днем позже сыграет с Северной Македонией.