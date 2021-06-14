Рудковская - о перепалке Бузовой и Губерниева: Еще один повод поговорить про Олю, она это любит

Музыкальный продюсер Яна Рудковская прокомментировала инцидент между журналистом Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой, который произошел в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Эфир не смотрела. Я в хороших отношениях с Олей и Димой. Мне кажется, что Ольга — очень впечатлительная девочка, искренняя. Ее искренность, к сожалению, не всех подкупает, особенно мужчин-спортсменов, как оказалось. Дима — профессионал, когда идет речь о спорте. Я не видела эфир, я не знаю, что он ей сказал, но уверена, что Дима найдет способ наладить отношения с Олей. Я знаю его характер, он тоже не простой чувак, но я думаю, что они решат вопросы, а нам не стоит переживать и нагнетать. Тем более я уверена, что сегодня будет еще один повод поговорить про Ольгу Бузову. А так, Оля любит, когда о ней говорят. Сегодняшняя ситуация пойдет только ей в копилку», — приводит Sport24.ru слова супруги олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Напомним, что Бузова получила вопрос от Губерниева. Он процитировал Карлсона из книги Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» Астрид Линдгрен: «Вы перестали пить коньяк по утрам?».

Певица расплакалась и назвала комментатора «дном».