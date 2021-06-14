Талалаев - о Туре в «Ахмате»: В тренерском штабе нужен человек с большим опытом игры в обороне

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал приглашение в штаб команды победителя Лиги чемпионов Яя Туре.

«Мы еще зимой рассматривали эту возможность, вели переговоры. Мысль о приглашении Яя Туре была еще с «Химок», потому что было большое желание ввести в штаб человека с большим опытом игры в обороне. Я не скрываю, что во всех штабах есть помощники, которые знают тонкости игры в обороне, мелкие вещи, а также могут хорошо донести до игроков свою мысль. Это человек с опытом игры в больших чемпионатах, который выиграл множество трофеев», - цитирует наставника Sport24.

Ранее стало известно, что контракт «Ахмата» с Турерассчитан до конца сезона-2021/22.

Напомним, что ивуариец за свою карьеру выступал за «Беверен», донецкий «Металлург», «Монако», «Олимпиакос», «Барселону» и «Манчестер Сити». В последнее время Туре работал в штабе донецкого «Олимпика».