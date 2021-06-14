Словакия вырвала победу у Польши в матче Евро-2020

Сборная Словакии обыграла команду Польши со счетом 2:1 в матче первого тура группы E чемпионата Европы.

На 18-й минуте после удара хавбека словаков Роберта Мака мяч попал в голкипера Войцеха Щенсны и залетел в ворота. Польша сравняла счет в первые секунды второго тайма. Автором гола стал Кароль Линетти. Победу словакам принес точный удар Милана Шкриньяра на 69-й минуте.

Во втором туре сборная Польши сыграет с командой Испании (19 июня). Словаки днем ранее встретятся со сборной Швеции.

Чемпионат Европы

Группа Е

1-й тур

Польша - Словакия - 1:2 (0:1)