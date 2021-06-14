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Словакия вырвала победу у Польши в матче Евро-2020
14 июня 20:52
автор: Александр Поволоцкий

Словакия вырвала победу у Польши в матче Евро-2020

Игра прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Сборная Словакии обыграла команду Польши со счетом 2:1 в матче первого тура группы E чемпионата Европы.

На 18-й минуте после удара хавбека словаков Роберта Мака мяч попал в голкипера Войцеха Щенсны и залетел в ворота. Польша сравняла счет в первые секунды второго тайма. Автором гола стал Кароль Линетти. Победу словакам принес точный удар Милана Шкриньяра на 69-й минуте.

Во втором туре сборная Польши сыграет с командой Испании (19 июня). Словаки днем ранее встретятся со сборной Швеции.

Чемпионат Европы
Группа Е
1-й тур

Польша - Словакия - 1:2 (0:1)

Голы: Линетти, 46 - Щенсны, 18 (автогол); Шкриньяр, 69.

Польша: Щенсны, Рыбус (Пухач, 74), Глик, Берешиньски, Беднарек, Крыховяк, Клих (Модер, 85), Зелиньски (Свидерски, 85), Линетти (Франковски, 74), Южвяк, Левандовски.

Словакия: Дубравка, Губочан, Пекарик (Кошельник, 79), Шатка, Шкриньяр, Хамшик, Куцка, Дуда (Грегуш, 90+2), Хараслин (Суслов, 87), Хромада (Хрошовски, 79), Мак (Дюриш, 87).

Предупреждения: Крыховяк, 22 - Губочан, 20.

Удаление: Крыховяк, 62 (вторая желтая карточка)

источник: «Советский спорт»
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