Сборная России - о Бузовой: Знаем, что включит Станислав Саламович на установке перед матчем

Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на конфликт певицы Ольги Бузовой и телеведущего Дмитрия Губерниева, который произошел в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

«Кажется, мы знаем, что включит Станислав Саламович на установке перед матчем с Финляндией», — говорится в сообщении национальной команды в «твиттере».

Напомним, что Бузова получила вопрос от Губерниева. Он процитировал Карлсона из книги Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» Астрид Линдгрен: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». Певица расплакалась и назвала комментатора «дном».

Напомним, что в своем стартовом матче на чемпионате Европы сборная России уступила бельгийцам со счетом 0:3. Подопечные Станислава Черчесова сыграют с Финляндией 16 июня. Матч пройдет в Санкт-Петербурге.