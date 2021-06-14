Рианчо провел сбор с юрмальским «Спартаком»

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо провел сборы с юрмальской командой «Спартак».

«В Юрмале я помогаю другу, поеду только с ними на сборы. Но мне все равно приятно, что еду именно в «Спартак». Одно только название «Спартак» навсегда в моем сердце!» — цитирует испанского специалиста «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что Рианчо будет оказывать латвийскому клубу методическую помощь.

Напомним, что 61-летний специалист являлся ассистентом Массимо Карреры в московском «Спартаке». Также он исполнял обязанности главного тренера красно-белых.

Добавим, владельцем юрмальского «Спартака» является футбольный агент Марко Трабукки. Он является близким другом Карреры.