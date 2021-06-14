Дмитрий Селюк: Работа Яя Туре в «Ахмате» вызовет ажиотаж и интерес во всем мире

Дмитрий Селюк, представляющий интересы нового тренера «Ахмата» Яя Туре, рассказал, чем может быть полезен экс-футболист для грозненского клуба.

«Туре выиграл все на уровне клубного футбола, и его приглашение в «Ахмат» очень важно для клуба, они под санкциями. Такая фигура как минимум вызовет большой ажиотаж и интерес во всём мире. Ни одна страна не пройдёт мимо такой новости, все будут следить за «Ахматом» и за тем, как клуб развивается. Грозненцы реально хотят развития, завоевывать победы», - цитирует агента «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Туре будет помогать в «Ахмате» Андрею Талалаеву. Его контракт рассчитан до конца сезона-2021/22.

Напомним, что ивуариец за свою карьеру выступал за «Беверен», донецкий «Металлург», «Монако», «Олимпиакос», «Барселону» и «Манчестер Сити».