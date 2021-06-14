Малафеев считает, что Куртуа еще не наиграл на то, чтобы называться легендой

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил уровень голкиперов, принимающих участие в чемпионате Европы.

«Какие вратари были раньше: Ван дер Сар, Буффон, Касильяс, Кан, Бартез… Это голкиперы с именами, легенды, у которых огромное количество матчей за сборные и клубы. Как раз сейчас таких вратарей не очень хватает — нынешние уже не те. Да, мы знаем Куртуа, но в данный период времени причислить к именитым ребятам достаточно сложно. На легенду он еще точно не наиграл», - цитирует «Чемпионат» экс-вратаря сборной России.

Напомним, что в первом матче сборной России на турнире против Бельгии (0:3) ворота команды защищал Антон Шунин.