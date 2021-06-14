В сборной России нет новых случаев заражения коронавирусом

Пресс-служба сборной России сообщила результаты очередного тестирования членов команды на коронавирус перед матчем ЧЕ-2020 с Финляндией.
«Сегодня утром все члены национальной сборной России в очередной раз прошли тестирование ПЦР, которое проводили сотрудники лаборатории, аккредитованной УЕФА. Результаты всех тестов — отрицательные», — говорится в телеграм-канале команды.
Ранее положительный результат ПЦР-тестирования был выявлен у полузщитника Андрея Мостового. Вместо него в заявку на турнир включен защитник Романа Евгеньева.
источник: Team Russia