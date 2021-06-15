Вячеслав Малафеев: Игроки сборной России больше ограничены в мастерстве, чем команда на Евро-2008

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев сравнил составы сборной России на ЧЕ-2020 с командой образца 2008 года.

«Я согласен с Андреем Аршавиным, что в сборной 2008 года нынешние ребята не играли бы. Возможно, слишком резковато сказано, но это можно объяснить некоторыми моментами. У нас в сборной не так много игроков с именами и большим опытом: буквально пять-шесть человек. Остальные ребята либо молодые, только недавно пришли или всего год-два играют, либо те, кто постарше, но только-только пробились в сборную. Ребята не то чтобы слабее сборной 2008 года — они менее опытные и чуть больше ограничены в определенном мастерстве», - цитирует «Чемпионат» бывшего голкипера сборной.

Ранее Аршавин заявил, что из нынешнего состава сборной России в команде Евро-2008 заиграли бы только Александр Головин, Марио Фернандес и »может быть Дзюба».