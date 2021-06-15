Перед матчем сборных Аргентины и Чили прошла церемония в честь Марадоны (видео)

До начала матча первого тура группового этапа Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили (1:1) организаторы провели церемонию в память о Диего Марадоне.

Миллионы зрителей, которые следили за матчем, смогли насладиться искренней данью уважения аргентинской звезде, которая оставила свой след как на игровом поле, так и за его пределами. Церемония сопровождалась с использованием современны цифровых технологий и фейерверков.

¡GRACIAS, DIEGO! 🙏



Emotivo homenaje al astro Diego Armando Maradona 🇦🇷 en la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆



¡Eterno 🔟!#VibraElContinente pic.twitter.com/vHKGeXugKm — Copa América (@CopaAmerica) June 14, 2021

Напомним, что Марадона скончался 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.