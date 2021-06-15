Леонид Слуцкий: Сильнее всех на старте Евро-2020 меня впечатлила Италия

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, кто впечатлил его больше всех на старте чемпионата Европы-2020.

«Сильнее всех на старте турнира меня впечатлила Италия. С большим интересом ждал Швейцарию и Англию, но итальянцы выглядели лучше. Впрочем, специфика подготовки к длинному турниру делает вероятным то, что некоторые команды станут резко прибавлять по его ходу. Поэтому не всегда впечатления от первого тура распространяются на весь чемпионат. Те же англичане, возможно, будут становиться сильнее», - приводит слова специалиста «СЭ».

Напомним, что сборная Италии с победы стартовала на Евро-2020, обыграв в первом матче команду Турции со счетом 3:0.