В Копенгагене появилась стена Эриксена

В Копенгагене появилась стена полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. Об этом сообщает официальный Instagram Евро-2020 в Копенгагене.

По задумке любой человек сможет прийти туда и оставить пожелание футболисту, который в настоящее время находится в больнице. Постепенно организаторы фотографируют приятные слова и отправляют семье Эриксена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от COPENHAGEN EURO2020 HOST CITY (@copenhageneuro2020)

Напомним, что на 42-й минуте матча против сборной Финляндии Эриксен упал на газон. Врачи более 20 минут оказывали ему помощь на футбольном поле, а затем футболиста госпитализировали. Встреча была возобновлена спустя два часа и завершилась победой финнов со счетом 1:0.